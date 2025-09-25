Німецький Гамбург приймає логістичні навчання НАТО

В німецькому місті Гамбург у четвер, 25 вересня, розпочались триденні логістичні навчання НАТО "Red Storm Bravo".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Навчання триватимуть до суботи і зосереджуватимуться на перекиданні військ через міський порт і далі на східну територію НАТО в умовах змодельованої кризи.

Близько 500 солдатів беруть участь разом з поліцією, пожежниками, агентствами і приватними компаніями для перевірки цивільно-військової координації.

Сценарій передбачає швидке розгортання сил в Балтійському регіоні у відповідь на ескалацію конфлікту.

"У разі виникнення надзвичайної ситуації на східному фланзі НАТО Німеччина стає центральноєвропейським центром перекидання військ і техніки", – сказав капітан Курт Леонардс, голова командування Бундесверу в Гамбурзі.

Навчання відбуватимуться переважно вночі в порту і включатимуть імітацію надзвичайної ситуації з масовими жертвами.

В ніч з четверга на п'ятницю через місто пройде колона військової техніки.

Офіційні особи заявили, що навчання планується провести з мінімальними ускладненнями, хоча мешканцям слід очікувати нічного шуму літаків і певних затримок у русі транспорту.

Повідомляли також, що Польща та Швеція розпочали спільні навчання SNEX Gotland Sentry у Балтійському морі.

А у Фінляндії 22 вересня розпочались великі навчання Військово-повітряних сил.