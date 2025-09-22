У Фінляндії стартували великі навчання Військово-повітряних сил

У Фінляндії у понеділок, 22 вересня, розпочались великі навчання Військово-повітряних сил.

Про це повідомляє Yle, інформує "Європейська правда".

Як заявили у фінських Військово-повітряних силах, у маневрах, які триватимуть до п'ятниці, візьмуть участь приблизно 50 літаків і понад тисяча військовослужбовців.

У навчаннях також задіяні підрозділи зі Швеції та Данії.

Крім основних авіабаз, будуть використовуватися аеропорти Оулу, Вааса і Коккола-Пієтарсаарі, а також база Каллакс у Швеції.

Основна зона навчань охоплює територію між Рованіємі, Каяані, Куопіо, Ювяскюля і Вааса, а також поширюється над Ботнічною затокою.

Крім шуму від літаків, можливі світлові ефекти, гучні звуки і перешкоди в роботі метеорадарів, попередили у фінських ВПС.

Повідомляли також, що Польща та Швеція розпочали спільні навчання SNEX Gotland Sentry у Балтійському морі.

А в Естонії 19 вересня стартували позапланові навчання Сил оборони, спрямовані на відпрацювання дій у разі порушень повітряного кордону.