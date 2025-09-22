Польща та Швеція розпочали спільні навчання у Балтійському морі

Польща та Швеція розпочали спільні навчання SNEX Gotland Sentry у Балтійському морі.

Про це написав у соцмережі Х міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає "Європейська правда".

У понеділок, 22 вересня, Польща та Швеція розпочали спільні військові навчання SNEX Gotland Sentry, мета яких – убезпечити Балтійське море.

"Ми розпочинаємо навчання SNEX Gotland Sentry – першу таку спільну операцію між Польщею та Швецією. Це результат угоди про співпрацю в галузі оборони, підписаної 2 вересня цього року", – розповів він.

За словами Косіняка-Камиша, документ охоплює операції в Балтійському морі та розвиток співпраці в галузі оборонних технологій.

Це не перші навчання SNEX, які проводила Польща. Зокрема у лютому країна проводила такі навчання в акваторії Балтійського моря.

Це відбулося після серії інцидентів з пошкодженням підводної інфраструктури у Балтиці та загроз, які становить "тіньовий флот" танкерів, що перевозять російську нафту.

В Естонії 19 вересня стартували позапланові навчання Сил оборони, спрямовані на відпрацювання дій у разі порушень повітряного кордону.