Немецкий Гамбург принимает логистические учения НАТО

В немецком городе Гамбург в четверг, 25 сентября, начались трехдневные логистические учения НАТО "Red Storm Bravo".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Учения продлятся до субботы и будут сосредоточены на переброске войск через городской порт и далее на восточную территорию НАТО в условиях смоделированного кризиса.

Около 500 солдат участвуют вместе с полицией, пожарными, агентствами и частными компаниями для проверки гражданско-военной координации.

Сценарий предусматривает быстрое развертывание сил в Балтийском регионе в ответ на эскалацию конфликта.

"В случае возникновения чрезвычайной ситуации на восточном фланге НАТО Германия становится центральноевропейским центром переброски войск и техники", – сказал капитан Курт Леонардс, глава командования Бундесвера в Гамбурге.

Учения будут проходить преимущественно ночью в порту и будут включать имитацию чрезвычайной ситуации с массовыми жертвами.

В ночь с четверга на пятницу через город пройдет колонна военной техники.

Официальные лица заявили, что учения планируется провести с минимальными осложнениями, хотя жителям следует ожидать ночного шума самолетов и определенных задержек в движении транспорта.

Сообщалось также, что Польша и Швеция начали совместные у чения SNEX Gotland Sentry в Балтийском море.

А в Финляндии 22 сентября начались крупные у чения Военно-воздушных сил.