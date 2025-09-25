Немецкий Гамбург принимает логистические учения НАТО
В немецком городе Гамбург в четверг, 25 сентября, начались трехдневные логистические учения НАТО "Red Storm Bravo".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
Учения продлятся до субботы и будут сосредоточены на переброске войск через городской порт и далее на восточную территорию НАТО в условиях смоделированного кризиса.
Около 500 солдат участвуют вместе с полицией, пожарными, агентствами и частными компаниями для проверки гражданско-военной координации.
Сценарий предусматривает быстрое развертывание сил в Балтийском регионе в ответ на эскалацию конфликта.
"В случае возникновения чрезвычайной ситуации на восточном фланге НАТО Германия становится центральноевропейским центром переброски войск и техники", – сказал капитан Курт Леонардс, глава командования Бундесвера в Гамбурге.
Учения будут проходить преимущественно ночью в порту и будут включать имитацию чрезвычайной ситуации с массовыми жертвами.
В ночь с четверга на пятницу через город пройдет колонна военной техники.
Официальные лица заявили, что учения планируется провести с минимальными осложнениями, хотя жителям следует ожидать ночного шума самолетов и определенных задержек в движении транспорта.
Сообщалось также, что Польша и Швеция начали совместные у чения SNEX Gotland Sentry в Балтийском море.
А в Финляндии 22 сентября начались крупные у чения Военно-воздушных сил.