Лукашенко каже, що передасть Путіну "звістки" від американців

Самопроголошений білоруський президент Александр Лукашенко сказав, що у пʼятницю зустрінеться з Владіміром Путіним, щоб зокрема передати певну інформацію від американської сторони.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Лукашенка поширив провладний Telegram-каналі "Пул Первого".

На питання російського пропагандиста про зустріч з Путіним білоруський диктатор сказав, що "завтра йому передасть усі звістки й повідомлення".

"Тим паче, це такий великий блок для обговорення наших спільних питань. Там ми обговоримо деякі пропозиції… І від американців є. Накопичилося багато питань, тому завтра я вам зможу про це сказати", – додав Лукашенко.

В останні тижні адміністрація Дональда Трампа намагається налагодити контакт з режимом у Мінську, свідченням чого стали звільнення білоруських політвʼязнів.

У межах цих зусиль США зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії "Белавіа".

Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська заявила, що самопроголошений білоруський лідер намагається обдурити президента США Дональда Трампа, використовуючи такі кроки, як звільнення політв’язнів.

