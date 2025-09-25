Лідерка опозиції Білорусі попередила Трампа щодо намірів Лукашенка

Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська заявила, що самопроголошений білоруський лідер Александр Лукашенко намагається обдурити президента США Дональда Трампа, використовуючи такі кроки, як звільнення політв’язнів.

Про це Тихановська сказала в інтерв’ю AP, повідомляє "Європейська правда".

Подякувавши Трампу за звільнення 52 ув'язнених, лідерка білоруської опозиції водночас попередила, що США не мають "платити занадто багато" за невелику кількість людей, яких Лукашенко наразі готовий звільнити.

"Я вважаю, що Лукашенко має намір обдурити президента Трампа. Розумієте, він хоче купити Lamborghini за 2000 євро, взявши багато і не давши нічого натомість", – зазначила вона.

Тихановська закликала адміністрацію США продовжувати працювати над звільненням ув'язнених, поки ще є можливість, заявивши, що "люди вмирають у в'язницях".

Але вона наголосила, що, попри звільнення, репресії в Білорусі тривають. У той час як деякі ув'язнені виходять на свободу, багато інших опиняються за ґратами.

"Ось чому нам потрібні ... послідовні і незворотні зміни, щоб не дозволити цьому режиму брати все більше і більше заручників, щоб продавати їх дорожче", – сказала вона.

За словами Тихановської, "схоже на те, що президент Трамп повірив в Україну, повірив, що вони можуть перемогти у цій війні, і сподіваюся, що це стане діями, а не словами".

Як відомо, 11 вересня режим Александра Лукашенка звільнив 52 політв’язнів. Серед звільнених у тому числі співробітник представництва ЄС у Білорусі.

У той же день стало відомо, що США зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії "Белавіа".