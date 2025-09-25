Лукашенко говорит, что передаст Путину "весточки" от американцев

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко сказал, что в пятницу встретится с Владимиром Путиным, чтобы, в частности, передать определенную информацию от американской стороны.

Как сообщает "Европейская правда", слова Лукашенко распространил провластный Telegram-канал "Пул Первого".

На вопрос российского пропагандиста о встрече с Путиным белорусский диктатор сказал, что "завтра ему передаст все весточки и сообщения".

"Тем более, это такой большой блок для обсуждения наших общих вопросов. Там мы обсудим некоторые предложения... И от американцев есть. Накопилось много вопросов, поэтому завтра я вам смогу об этом сказать", – добавил Лукашенко.

В последние недели администрация Дональда Трампа пытается наладить контакт с режимом в Минске, свидетельством чего стали освобождения белорусских политзаключенных.

В рамках этих усилий США сняли санкции с белорусской государственной авиакомпании "Белавиа".

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила, что самопровозглашенный белорусский лидер пытается обмануть президента США Дональда Трампа, используя такие шаги, как освобождение политзаключенных.

Читайте также: "Добрый следователь" Трамп: пойдет ли Запад на смягчение санкций в отношении режима Лукашенко.