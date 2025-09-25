Між Туреччиною та Німеччиною завершилась суперечка щодо дьонер-кебаба

Після більш ніж трьох років суперечка про загальноєвропейські стандарти виробництва м'яса для дьонер-кебабів, яку ініціювала турецька асоціація проти Німеччини, завершилась.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Європейська комісія в четвер повідомила, що Міжнародна федерація дьонерів (UDOFED), що базується в Туреччині, відкликала свою заявку на внесення кебабів до переліку "гарантованої традиційної спеціальності" ЄС.

До кінця залишалося незрозумілим, чому UDOFED подала цю заявку у 2022 році, хоча її відхилила Асоціація виробників турецького кебабу в Європі. Також незрозуміло, чому вона була відкликана саме зараз.

У ЄС неформально вважають, що в UDOFED хотіли цим кроком випередити офіційну відмову. Нещодавно стало очевидно, що в процесі розгляду в заявки майже не було прихильників у Єврокомісії та серед країн – членів ЄС.

Якби дьонер-кебаб отримав статус "гарантованої традиційної спеціальності", то його приготування мало б відповідати суворому переліку критеріїв – від точного складу м'яса і спецій до товщини ножа, яким нарізають м'ясо. А ті, хто не виконує ці вимоги, не змогли б називати свій товар дьонер-кебабом.

Цей крок викликав обурення в Німеччині, де дьонер став символом великої турецької громади країни. У Берліні навіть стверджують, що саме тут у 1972 році винайшли дьонер-кебаб.

Окрім символічної дискусії, суперечка стосувалася також майбутнього багатомільярдної галузі: за оцінками Асоціації виробників турецького кебабу в Європі, на континенті виробляється близько 400 тонн кебабу щодня, а річний оборот кебабного бізнесу в Німеччині становить близько 2,4 мільярда євро.

У квітні 2024 року президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр привіз із собою м’ясо для кебаба під час візиту до Туреччини як символ тісних зв'язків між двома країнами.