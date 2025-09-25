Между Турцией и Германией завершился спор о донер-кебабе

После более чем трех лет спор об общеевропейских стандартах производства мяса для донер-кебабов, который инициировала турецкая ассоциация против Германии, завершился.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Европейская комиссия в четверг сообщила, что Международная федерация донеров (UDOFED), базирующаяся в Турции, отозвала свою заявку на внесение кебабов в перечень "гарантированной традиционной специальности" ЕС.

До конца оставалось непонятным, почему UDOFED подала эту заявку в 2022 году, хотя ее отклонила Ассоциация производителей турецкого кебаба в Европе. Также непонятно, почему она была отозвана именно сейчас.

В ЕС неформально считают, что в UDOFED хотели этим шагом опередить официальный отказ. Недавно стало очевидно, что в процессе рассмотрения заявки почти не было сторонников в Еврокомиссии и среди стран-членов ЕС.

Если бы донер-кебаб получил статус "гарантированной традиционной специальности", то его приготовление должно было бы соответствовать строгому перечню критериев – от точного состава мяса и специй до толщины ножа, которым нарезают мясо. А те, кто не выполняет эти требования, не смогли бы называть свой товар донер-кебабом.

Этот шаг вызвал возмущение в Германии, где донер стал символом большой турецкой общины страны. В Берлине даже утверждают, что именно здесь в 1972 году изобрели донер-кебаб.

Помимо символической дискуссии, спор касался также будущего многомиллиардной отрасли: по оценкам Ассоциации производителей турецкого кебаба в Европе, на континенте производится около 400 тонн кебаба ежедневно, а годовой оборот кебабного бизнеса в Германии составляет около 2,4 миллиарда евро.

В апреле 2024 года президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер привез с собой мясо для кебаба во время визита в Турцию как символ тесных связей между двумя странами.