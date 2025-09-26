СМИ: Брюссель подготовил предложение кредита Украине на 140 млрд евро за счет росактивов

Европейская комиссия предложила государствам-членам ЕС использовать замороженные российские активы для финансирования нового кредита для Украины объемом 140 миллиардов евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в документе, направленном столицам государств ЕС, с которым ознакомилось издание Politico.

Идея была представлена национальным столицам накануне встречи послов ЕС в пятницу, где они будут готовить почву для саммита европейских лидеров на следующей неделе в Копенгагене.

Общие контуры этой схемы обсуждались неформально в течение нескольких недель. Согласно планам, Украина начнет выплачивать кредит только после того, как Россия завершит войну и оплатит послевоенные репарации.

В таком случае ЕС компенсирует расходы компании Euroclear, бельгийскому финансовому учреждению, которое хранит замороженные российские активы, говорится в документе.

Комиссия отметила, что кредит должен предоставляться траншами и использоваться как для "оборонного сотрудничества", так и для поддержки обычных бюджетных потребностей Киева.

Она также предложила изменить правила продления санкций – от единогласия до квалифицированного большинства, чтобы снизить риск блокирования процесса Венгрией и возвращения активов России.

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал эту идею в своей статье в Financial Times в четверг – хотя подчеркнул, что кредит должен финансировать исключительно военную помощь.

Санкции также находятся на повестке дня сегодняшнего заседания Coreper II, поскольку датское председательство спешит подготовить 19-й пакет к саммиту лидеров в Копенгагене.

Лидеры ЕС соберутся в Копенгагене 1 октября, чтобы обсудить, среди прочего, дальнейшую помощь Украине при более широком использовании российских замороженных активов.