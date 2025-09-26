98-річного експрезидента Литви госпіталізували

Колишній президент Литви Валдас Адамкус, якому 98 років, опинився у лікарні та проходить обстеження.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Офіційна представниця Адамкуса Божена Багонайтіене підтвердила, що експрезидента госпіталізували.

У лікарні Santara Klinikas зазначили, що він перебуває у них з вечора 25 вересня.

"Через підозру на інфекційне захворювання пана Адамкуса госпіталізували для обстежень та визначення плану лікування. Стан президента стабільний", – зазначили у клініці.

Перед цим експрезиденту доводилося звертатись до лікарів також у січні та березні 2025 року.

Валдас Адамкус двічі був президентом Литви – у 1998-2003 та 2004-2009 роках. Після нього посаду обійняла Даля Грибаускайте.

Адамкус, народжений у 1926 році, через радянську окупацію провів більшу частину свого життя в еміграції у США, де у тому числі обіймав другорядні керівні посади на держслужбі та брав участь у політичному житті, а з відновленням незалежності повернувся до Литви. Він є почесним доктором університетів Індіани, Іллінойсу, а також Вільнюського університету та отримав відзнаки 17 різних країн.

