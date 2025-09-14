У посла України в Албанії стався серцевий напад – наразі він перебуває в лікарні.

Про це пише "Балканський оглядач" із посиланням на інформацію від власних джерел у поліції та лікарні, передає "Європейська правда".

Як зазначається, посол України в Албанії Володимир Шкуров переніс інфаркт під час приватного візиту до туристичного села Воскопоя, що в районі Корча.

Одразу після виникнення проблем зі здоров'ям посла терміново доставили до регіональної лікарні Корчі, де йому надали першу медичну допомогу.

Спірозмовники видання в лікарні повідомляють, що стан його здоров'я наразі стабільний, але очікується, що його буде переведено до лікарні в Тирані для більш спеціалізованого лікування.

А співрозмовники в місцевій поліції підтверджують, що посол не перебував із офіційним візитом та не мав робочої зустрічі в регіоні Корча, а приватно відвідав туристичне місце Воскопої разом зі своєю дружиною.

