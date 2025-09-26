98-летнего экс-президента Литвы госпитализировали

Бывший президент Литвы Валдас Адамкус, которому 98 лет, оказался в больнице и проходит обследование.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Официальный представитель Адамкуса Божена Багонайтиене подтвердила, что экс-президента госпитализировали.

В больнице Santara Klinikas отметили, что он находится у них с вечера 25 сентября.

"Из-за подозрения на инфекционное заболевание господина Адамкуса госпитализировали для обследований и определения плана лечения. Состояние президента стабильное", – отметили в клинике.

Перед этим экс-президенту приходилось обращаться к врачам также в январе и марте 2025 года.

Валдас Адамкус дважды был президентом Литвы – в 1998-2003 и 2004-2009 годах. После него должность заняла Даля Грибаускайте.

Адамкус, родившийся в 1926 году, из-за советской оккупации провел большую часть своей жизни в эмиграции в США, где в том числе занимал второстепенные руководящие должности на госслужбе и принимал участие в политической жизни, а с восстановлением независимости вернулся в Литву. Он является почетным доктором университетов Индианы, Иллинойса, а также Вильнюсского университета и получил 17 наград от разных стран.

Ранее в сентябре сообщали о сердечном приступе у посла Украины в Албании.

В конце августа внезапно госпитализировали генсека Совета Европы Алена Берсе.