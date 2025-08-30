Генсек Ради Європи опинився у лікарні
Генсек Ради Європи Ален Берсе раптово опинився у лікарні – ймовірно, на кілька днів, але загрози для його життя немає.
Про це повідомили у пресслужбі Ради Європи, пише "Європейська правда".
Генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе госпіталізували у ніч з п’ятниці на суботу 30 серпня.
"Його стан не викликає занепокоєння, але з міркувань обережності він залишатиметься під наглядом лікарів протягом кількох днів", – зазначили у комюніке.
У зв’язку з цими обставинами Берсе довелося скасувати участь у Стратегічному форумі в Бледі (Словенія), а його участь в інших заходах, запланованих на наступний тиждень, поки під питанням.
Нагадаємо, наприкінці червня 2025 року Україна і Рада Європи підписали угоду про спецтрибунал щодо злочину агресії РФ; з боку РЄ її підписував Ален Берсе.
У День незалежності України Зеленський нагородив Берсе орденом "за заслуги" І ступеня, поруч з низкою інших західних політиків та посадовців.
