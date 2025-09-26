США одобрили продажу ракет AMRAAM и оборудования Германии на $1,23 млрд

Государственный департамент США принял решение об одобрении возможной закупки правительством Германии ракет класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120D-3 Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles и спутникового оборудования на ориентировочную сумму $1,23 млрд.

Об этом сообщило Агентство оборонного сотрудничества при министерстве войны США, пишет "Европейская правда".

Правительство Германии обратилось с просьбой приобрести до 400 ракет AIM-120D-3 AMRAAM, до 12 систем наведения AIM-120D-3 AMRAAM; и один интегрированный испытательный образец AIM-120 AMRAAM.

В пакет будут включены также товары, не относящиеся к основному оборонному оборудованию: телеметрические комплекты AMRAAM, секции управления, контейнеры и оборудование поддержки; испытательные комплекты ADU-891 Adaptor Group; шифровальные устройства KGV-135A; запасные части, расходные материалы и аксессуары и тому подобное.

Общая оценочная стоимость составляет $1,23 млрд.

Эта запланированная продажа будет способствовать целям внешней политики и национальной безопасности США, повысив уровень безопасности союзника НАТО, который является фактором политической стабильности и экономического прогресса в Европе, говорится в сообщении.

AIM-120D-3 AMRAAM – это новейшая модификация американской управляемой ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности, разработанной компанией RTX (Raytheon Technologies).

Ракета предназначена для воздушных боев и является ключевым элементом арсенала ВВС США и союзников по НАТО. Она обеспечивает возможность уничтожения самолетов, беспилотников и крылатых ракет в сложных условиях современной войны.

Напомним, на днях США одобрили продажу Польше Javelin на $780 млн.

Кроме того, в июле США объявили о предоставлении Польше кредитных гарантий в размере $4 млрд, которые будут использованы на перевооружение польских Вооруженных сил.