Turkish Airlines завершила угоду про купівлю 225 літаків Boeing після зустрічі Ердогана і Трампа

Компанія Turkish Airlines у п’ятницю заявила, що замовить 75 літаків Boeing 787 і завершила переговори щодо придбання 150 літаків 737 MAX, оголосивши про довгоочікувану угоду після зустрічі лідерів двох країн.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Turkish Airlines прагне розширити свою глобальну присутність і нещодавно придбала міноритарну частку в іспанській Air Europa, випередивши своїх європейських конкурентів Lufthansa та Air France-KLM.

У заяві для стамбульської фондової біржі авіакомпанія повідомила, що ухвалила рішення придбати 75 широкофюзеляжних літаків моделей B787-9 та B787-10 від американської Boeing.

Поставки заплановані на період з 2029 по 2034 рік.

У компанії додали, що тривають переговори з Rolls-Royce та GE Aerospace щодо двигунів, запасних двигунів і послуг з їх технічного обслуговування.

У четвер турецький президент Реджеп Таїп Ердоган зустрівся з президентом США Дональдом Трампом, який заявив, що вірить у готовність Туреччини погодитися на його вимогу припинити купівлю російської нафти та що він може зняти американські санкції з Анкари, щоб вона могла придбати американські винищувачі F-35.

Зазначимо, що поліція Нью-Йорка не пропускала Ердогана через проїзд кортежу Трампа.