Turkish Airlines завершила сделку о покупке 225 самолетов Boeing после встречи Эрдогана и Трампа

Компания Turkish Airlines в пятницу заявила, что закажет 75 самолетов Boeing 787 и завершила переговоры о приобретении 150 самолетов 737 MAX, объявив о долгожданной сделке после встречи лидеров двух стран.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Turkish Airlines стремится расширить свое глобальное присутствие и недавно приобрела миноритарную долю в испанской Air Europa, опередив своих европейских конкурентов Lufthansa и Air France-KLM.

В заявлении для стамбульской фондовой биржи авиакомпания сообщила, что приняла решение приобрести 75 широкофюзеляжных самолетов моделей B787-9 и B787-10 от американской Boeing.

Поставки запланированы на период с 2029 по 2034 год.

В компании добавили, что продолжаются переговоры с Rolls-Royce и GE Aerospace относительно двигателей, запасных двигателей и услуг по их техническому обслуживанию.

В четверг турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом США Дональдом Трампом, который заявил, что верит в готовность Турции согласиться на его требование прекратить покупку российской нефти и что он может снять американские санкции с Анкары, чтобы она могла приобрести американские истребители F-35.

Отметим, что полиция Нью-Йорка не пропускала Эрдогана из-за проезда кортежа Трампа.