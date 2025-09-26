ЗМІ: Зеленський у Нью-Йорку просив Трампа про ракети Tomahawk 

Президент України Володимир Зеленський попросив США про ракети Tomahawk під час закритої зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом в Нью-Йорку.

Про це стало відомо виданню Telegraph від джерел, пише "Європейська правда".

Український президент сказав своєму американському колезі, що високотехнологічна зброя допоможе привести Владіміра Путіна до переговорного столу для обговорення мирної угоди.

Кілька джерел повідомили виданню, що прохання було висловлено під час зустрічі двох лідерів, яка відбулася на полях Генасамблеї ООН і була оцінена як надзвичайно позитивна.

В інтерв'ю після зустрічі Зеленський сказав, що Трамп прихильно поставився до його прохання про надання крилатих ракет великої дальності, які дозволять Києву вражати цілі в Москві.

"Президент Трамп знає, я вчора (сказав) йому, що нам потрібно одна річ. Нам це потрібно, але це не означає, що ми будемо це використовувати. Тому що, якщо у нас це буде, я думаю, це буде додатковим тиском на Путіна, щоб він сів за стіл переговорів", – сказав український президент після зустрічі з Трампом.

Окремо дипломатичні джерела повідомили, що держсекретар США Марко Рубіо сказав європейським колегам, що зміну тону Трампа щодо України слід розглядати "якнайпозитивніше".

Рубіо також повідомив, що президент США "дуже злий" на Путіна за те, що той ігнорує його спроби покласти край трирічній війні.

Невідомо, чи будуть успішними спроби Зеленського отримати від США ракети Tomahawk, підкреслює видання.

Крилаті ракети Tomahawk мають дальність від 1250 до 2500 км, залежно від модифікації, але експортні версії, як правило, мають дальність до 1600 км. Вони є ключовим засобом для далекого високоточного ураження в глибокому тилу противника.

Нагадаємо, 23 вересня Трамп несподівано оптимістично висловився про шанси України відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів.

У липні ЗМІ повідомляли, що Трамп розглядає надання Україні навіть ракет Tomahawk, щоб вдарити по глибоких тилах РФ.



