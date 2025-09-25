Зеленський каже, що Трамп підтримує українські удари по цілях в Росії

Президент України Володимир Зеленський розповів, як в ході особистої зустрічі його американський колега Дональд Трамп висловився на підтримку українських ударів по цілях в Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву український президент зробив в інтерв’ю Axios.

Зокрема, як зазначив Зеленський, Трамп сказав йому, що Україна має відповідати на російські удари по енергетичних об’єктах.

"Якщо вони атакують нашу енергетику, президент Трамп підтримує те, що ми можемо відповісти (ударами) по енергетиці", – сказав він.

Крім того, за його словами, Трамп сказав те саме про заводи з виробництва дронів або ракетні бази.

Зеленський зазначив, що Україна вже має дрони, які можуть завдавати ударів вглибині Росії, але також сказав, що є додаткова система озброєння, яку він хоче отримати, щоб прискорити закінчення війни.

"Президент Трамп знає, я вчора (сказав) йому, що нам потрібно одна річ. Нам це потрібно, але це не означає, що ми будемо це використовувати. Тому що, якщо у нас це буде, я думаю, це буде додатковим тиском на Путіна, щоб він сів за стіл переговорів", – додав він.

Зеленський сказав, що назве цю систему, щойно камери будуть вимкнені, додавши, що Трамп відповів йому: "Ми попрацюємо над цим".

Нагадаємо, 23 вересня Трамп несподівано оптимістично висловився про шанси України відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів.

Президент Франції Емманюель Макрон назвав цю заяву позитивним сигналом і свідченням "нового бачення" Трампа щодо України.

За даними ЗМІ, європейські посадовці з дуже стриманим оптимізмом сприйняли це висловлювання президента США.

