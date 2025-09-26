У Молдові заявили про російську кібератаку проти ЦВК за лічені дні до виборів

Віцепрем'єр-міністерка Молдови Дойна Ністор звинуватив Росію в кібератаці на Центральну виборчу комісію країни, яка сталася за кілька днів до парламентських виборів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтервʼю Politico.

Під час кібератаки на молдовську ЦВК зловмисники захопили Wi-Fi-маршрутизатори, щоб спробувати перевантажити сервери відомства – такі дії відомі як DoS-атаки.

Ністор сказала, що вразливість систем Центральної виборчої комісії Молдови "була виявлена і зараз усунена".

За її словами, кібератака є частиною ширшої гібридної кампанії Росії проти Молдови, яка була запланована "за місяці до того" та має на меті "дестабілізувати нашу демократію".

Як і Україна, Молдова є "лабораторією" для протистояння "одним з найсучасніших гібридних загроз нашого часу", додала молдовська віцепремʼєрка.

Парламентські вибори в Молдові, які відбудуться 28 вересня, відзначились численними повідомленнями про російське втручання.

Раніше агентство Bloomberg дізналося про російський план впливу на вибори в Молдові, а BBC опублікували розслідування про дезінформацію в Молдові перед виборами за гроші з Росії.

