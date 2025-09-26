В Молдове заявили о российской кибератаке против ЦИК за считанные дни до выборов

Вице-премьер Молдовы Дойна Нистор обвинила Россию в кибератаке на Центральную избирательную комиссию страны, которая произошла за несколько дней до парламентских выборов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью Politico.

Во время кибератаки на молдовскую ЦИК злоумышленники захватили Wi-Fi-маршрутизаторы, чтобы попытаться перегрузить серверы ведомства – такие действия известны как DoS-атаки.

Нистор сказала, что уязвимость систем Центральной избирательной комиссии Молдовы "была обнаружена и сейчас устранена".

По ее словам, кибератака является частью более широкой гибридной кампании России против Молдовы, которая была запланирована "за месяцы до того" и имеет целью "дестабилизировать нашу демократию".

Как и Украина, Молдова является "лабораторией" для противостояния "одним из самых современных гибридных угроз нашего времени", добавила молдовский вице-премьер.

Парламентские выборы в Молдове, которые состоятся 28 сентября, отметились многочисленными сообщениями о российском вмешательстве.

Ранее агентство Bloomberg узнало о российском плане влияния на выборы в Молдове, а BBC опубликовало расследование о дезинформации в Молдове перед выборами за деньги из России.

