Данія не застосовуватиме статтю 4 НАТО через інциденти з дронами

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен сказав, що його країна не планує використовувати статтю 4 Договору про НАТО на тлі низки інцидентів з прольотом невідомих БпЛА.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.

Напередодні данський міністр оборони Троельс Лунд Поульсен сказав, що Данія розглядає можливість активувати статтю 4 Договору про НАТО, яка передбачає консультації в разі загрози.

Але після засідання Ради з питань зовнішньої політики Расмуссен сказав, що таких планів немає.

"Ми не плануємо цього робити. Ми підтримуємо хороші контакти з нашими союзниками по НАТО на всіх рівнях. Ми приділяємо повну увагу тому, що відбувається в Данії", – сказав глава данського МЗС.

Відповідно до статті 4 Північноатлантичного договору, країни-члени можуть подати питання на розгляд Північноатлантичної ради та обговорити його з іншими союзниками. Північноатлантична рада є найважливішим політичним органом НАТО.

За всю історію Альянсу стаття 4 була задіяна девʼять разів, з них два – в останні тижні: Польща та Естонія зробили це після порушення їхнього повітряного простору російськими дронами та літаками.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у четвер попередила, що у майбутньому слід очікувати подальших "гібридних атак" на країну, схожих на ті, коли в останні дні у повітряному просторі кружляли невідомі безпілотники.