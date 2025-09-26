Дания не будет применять статью 4 НАТО из-за инцидентов с дронами

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен сказал, что его страна не планирует использовать статью 4 Договора о НАТО на фоне ряда инцидентов с пролетом неизвестных БпЛА.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR.

Накануне датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен сказал, что Дания рассматривает возможность активировать статью 4 Договора о НАТО, которая предусматривает консультации в случае угрозы.

Но после заседания Совета по вопросам внешней политики Расмуссен сказал, что таких планов нет.

"Мы не планируем этого делать. Мы поддерживаем хорошие контакты с нашими союзниками по НАТО на всех уровнях. Мы уделяем полное внимание тому, что происходит в Дании", – сказал глава датского МИД.

В соответствии со статьей 4 Североатлантического договора, страны-члены могут подать вопрос на рассмотрение Североатлантического совета и обсудить его с другими союзниками. Североатлантический совет является важнейшим политическим органом НАТО.

За всю историю Альянса статья 4 была задействована девять раз, из них два – в последние недели: Польша и Эстония сделали это после нарушения их воздушного пространства российскими дронами и самолетами.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в четверг предупредила, что в будущем следует ожидать дальнейших "гибридных атак" на страну, похожих на те, когда в последние дни в воздушном пространстве кружили неизвестные беспилотники.