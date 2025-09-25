У Данії поки не вирішили, чи задіювати "консультаційну" статтю НАТО через невідомі БпЛА

В уряді Данії поки не вирішили, чи залучати вперше у своїй історії статтю 4 Північноатлантичного договору для консультацій у межах НАТО через другий за тиждень інцидент з невідомими безпілотниками.

Як повідомляє TV2, про це сказав міністр оборони Троельс Лунд Поульсен на екстреній пресконференції щодо інциденту, пише "Європейська правда".

Поульсен зазначив, що в уряді розмірковують над залученням "консультаційної" 4-ї статті НАТО, як зробили Польща та Естонія після останніх інцидентів у них, але фінального рішення з цього приводу ще не ухвалили.

Якщо Данія активує статтю 4, це буде вперше для неї за увесь час членства в Альянсі, де вона є однією з країн-співзасновниць.

Поульсен додав, що данські посадовці вже вранці поінформували НАТО про інцидент, так само як і ЄС.

"На додачу до статті 4 є інші речі, які ми можемо зробити у межах НАТО. І досить очевидно, що щось потрібно робити у рамках НАТО – у тому числі щодо спроможностей", – сказав міністр.

Нагадаємо, 25 вересня стало відомо, що над територією Данії знову літали невідомі БпЛА – у тому числі біля військових об’єктів. Через них призупиняв роботу аеропорт міста Ольборг на півночі Данії.

В уряді вважають новий інцидент з БпЛА над Данією гібридною атакою, що має на меті насамперед психологічний вплив, і що зі значною ймовірністю щось подібне повториться.

Також посадовці схиляються до думки, що безпілотники підняли у повітря десь неподалік.

Перед цим пізно увечері 22 вересня загадкові безпілотники на кілька годин заблокували роботу аеропортів Копенгагена та Осло. Данська премʼєрка Метте Фредеріксен назвала ці події "серйозною атакою на критичну інфраструктуру Данії", і не виключила, що до цього може бути причетна Росія.



