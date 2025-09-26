Данія прийняла пропозицію Швеції щодо систем протидії дронам

Данія приймає пропозицію Швеції щодо надання систем протидії дронам для захисту саміту ЄС, який відбудеться наступного тижня в Копенгагені.

Про це Міністерство оборони повідомило у письмовій відповіді телеканалу TV 2, інформує "Європейська правда".

В контексті поточної ситуації в данському оборонному відомстві зазначили, що перебувають в тісному контакті з низкою союзників.

"Швеція запропонувала надати Данії в позику військові засоби протидії дронам. Данія, звичайно, погодилася на цю пропозицію", – йдеться у відповіді.

В Міноборони Данії також уточнили, що шведська пропозиція є продовженням зустрічі міністра оборони Троельса Лунда Поульсена з його скандинавськими колегами вчора ввечері і є "сильним сигналом про велику міжнародну підтримку Данії".

Раніше прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон запропонував Данії системи протидії безпілотникам після серії інцидентів з виявлення невідомих дронів, які порушували роботу аеропортів.

Нагадаємо, данська влада тимчасово закрила в ніч проти середи два найбільші аеропорти після того, як у небі були помічені дрони. У Копенгагені це назвали "гібридною атакою". Подібні інциденти зафіксували й в інших аеропортах країни.

У понеділок через вторгнення дронів довелося також закривати аеропорти Копенгагена й Осло, що спричинило скасування рейсів та залишило тисячі пасажирів у терміналах.

