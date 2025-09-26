Швеція пропонує Данії систему боротьби з дронами

Швеція запропонувала Данії свої системи протидії безпілотникам після серії інцидентів з виявлення невідомих дронів, які порушували роботу аеропортів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в коментарі TV4 сказав прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Він вказав на "активну діяльність" дронів, яку спостерігали останнім часом.

"А в середу наступного тижня близько 40 глав урядів зберуться на саміті ЄС саме в Копенгагені. Тому ми запропонували Данії допомогу у вигляді шведських військових засобів протидії дронам, щоб забезпечити проведення зустрічей", – додав шведський прем’єр.

За його словами, йдеться про шведські можливості "збивати небажані дрони". Більше деталей Крістерссон не уточнив.

"Це пропозиція від Швеції, а Данія вирішує, чи потрібна їй ця допомога. Данія вирішить прийняти шведську допомогу, це відбудеться негайно", – додав він.

Нагадаємо, данська влада тимчасово закрила в ніч проти середи два найбільші аеропорти після того, як у небі були помічені дрони. У Копенгагені це назвали "гібридною атакою". Подібні інциденти зафіксували й в інших аеропортах країни.

У понеділок через вторгнення дронів довелося також закривати аеропорти Копенгагена й Осло, що спричинило скасування рейсів та залишило тисячі пасажирів у терміналах.

