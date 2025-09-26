Дания приняла предложение Швеции по системам противодействия дронам

Дания принимает предложение Швеции о предоставлении систем противодействия дронам для защиты саммита ЕС, который состоится на следующей неделе в Копенгагене.

Об этом Министерство обороны сообщило в письменном ответе телеканалу TV 2, информирует "Европейская правда".

В контексте текущей ситуации в датском оборонном ведомстве отметили, что находятся в тесном контакте с рядом союзников.

"Швеция предложила предоставить Дании в заем военные средства противодействия дронам. Дания, конечно, согласилась на это предложение", – говорится в ответе.

В Минобороны Дании также уточнили, что шведское предложение является продолжением встречи министра обороны Троэльса Лунда Поульсена с его скандинавскими коллегами вчера вечером и является "сильным сигналом о большой международной поддержке Дании".

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон предложил Дании системы противодействия беспилотникам после серии инцидентов по обнаружению неизвестных дронов, которые нарушали работу аэропортов.

Напомним, датские власти временно закрыли в ночь на среду два крупнейших аэропорта после того, как в небе были замечены дроны. В Копенгагене это назвали "гибридной атакой". Подобные инциденты зафиксировали и в других аэропортах страны.

В понедельник из-за вторжения дронов пришлось также закрывать аэропорты Копенгагена и Осло, что привело к отмене рейсов и оставило тысячи пассажиров в терминалах.

