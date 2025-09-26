У Швеції ламають голову, як утилізувати понад 2000 конфіскованих банок "нутелли"

Влада шведського міста Мальме понад рік намагається вирішити, яким чином можна утилізувати 2260 банок горіхової пасти "Нутелла", які були конфісковані під час перевірки складського приміщення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sydsvenskan.

Історія почалась у серпні 2024 року, коли інспектори екологічного управління Мальме виїхали на перевірку одного з промислових складів оптового продавця солодощів.

Там вони випадково виявили 2260 банок "нутелли", походження яких не вдалось підтвердити, тому товар заборонили виставляти на продаж.

Фото: екологічне управління Мальме

Проблема виникла у звʼязку з тим, що у Швеції з 2024 року діє закон, який вимагає перед утилізацією харчових продуктів звільняти їх від паковання.

"Тепер адміністрація несе відповідальність за те, щоб хтось – вручну – вишкребнув липкий крем з 2260 банок. Але ніхто не може цього зробити", – ідеться в матеріалі.

Наразі банки з "нутеллою" зберігаються й далі на складі, в якому їх виявили.

В екологічній інспекції Мальме просять парламент змінити закон, аби вирішити подібні проблеми в майбутньому. Адже там не мають ані придатних для тривалого зберігання продуктів приміщень, ані достатніх ресурсів, аби здійснювати утилізацію за новими правилами.

