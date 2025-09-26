В Швеции ломают голову, как утилизировать более 2000 конфискованных банок "нутеллы"

Власти шведского города Мальме более года пытаются решить, каким образом можно утилизировать 2260 банок ореховой пасты "Нутелла", которые были конфискованы во время проверки складского помещения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sydsvenskan.

История началась в августе 2024 года, когда инспекторы экологического управления Мальме выехали на проверку одного из промышленных складов оптового продавца сладостей.

Там они случайно обнаружили 2260 банок "нутеллы", происхождение которых не удалось подтвердить, поэтому товар запретили выставлять на продажу.

Фото: экологическое управление Мальме

Проблема возникла в связи с тем, что в Швеции с 2024 года действует закон, который требует перед утилизацией пищевых продуктов освобождать их от упаковки.

"Теперь администрация несет ответственность за то, чтобы кто-то – вручную – выскреб липкий крем из 2260 банок. Но никто не может этого сделать", – говорится в материале.

Сейчас банки с "нутеллой" хранятся и дальше на складе, в котором их обнаружили.

В экологической инспекции Мальме просят парламент изменить закон, чтобы решить подобные проблемы в будущем. Ведь там нет ни пригодных для длительного хранения продуктов помещений, ни достаточных ресурсов, чтобы осуществлять утилизацию по новым правилам.

Напомним, в прошлом году норвежская частная компания Nordic Mining получила разрешение на захоронение отходов в одном из фьордов, что вызвало критику местных экологов и обеспокоенность последствиями для окружающей среды.

Тогда же Министерство обороны Швейцарии предложило денежное вознаграждение за лучшую идею по очистке местных озер от боеприпасов.