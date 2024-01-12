У Норвегії сперечаються через дозвіл скидати відходи у фйорди

Норвезька приватна компанія Nordic Mining отримала дозвіл на захоронення відходів в одному з фйордів, що викликало критику місцевих екологів і занепокоєння наслідками для довкілля.

Про це йдеться в публікації The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Дві норвезькі екологічні групи подали позов проти уряду Норвегії, вимагаючи заборонити видання ліцензій на утилізацію відходів у фйордах. Суперечка тягнулась 15 років і завершилась перемогою уряду.

Тепер екоорганізації мають сплатити близько 130 тисяч євро, а Nordic Mining зможе захоронити 170 мільйонів тонн гірничодобувних відходів на дні фйорду Фьорде, що на південному заході Норвегії.

Nordic Mining планує видобуватиме гранат – унікальний мінерал, який використовується як абразив, – і рутил – оксидний мінерал, який використовується, зокрема, у фарбі, косметиці, медичних імплантатах і штучних суглобах.

Компанія отримала дозвіл на утилізацію чотирьох мільйонів тонн відходів на рік, але її генеральний директор Івар Фоссум заявив, що фактично планують утилізувати 1,2 мільйона тонн на рік. Площа, призначена для захоронення, становить чотири квадратні кілометри, що покриває 4% дна фйорду.

Рішення розкритикували не лише екологи, які подавали позов, а й Норвезький інституту морських досліджень, який консультував уряд у цьому питанні й дав негативний висновок щодо захоронення відходів.

За словами старшого наукового співробітника інституту Гейра Хузе, фйорд Фьорде є важливим місцем розмноження тріски, а також маршрутом міграції лосося. У разі захоронення відходів є ризик, що вони "поширяться за межі фйорду з невідомими наслідками", вважає він.

Уряд Норвегії поки не коментував ситуацію. Позивачі ще можуть оскаржити рішення суду в апеляції, але кажуть, що не мають для цього грошей.

Раніше цього тижня парламент Норвегії схвалив ще одну екологічно суперечливу ініціативу – дозволив комерційний глибоководний видобуток корисних копалин на морському дні попри застереження, що це може завдати шкоди морському життю.