Премʼєр Греції попередив Ізраїль, що він може втратити союзників через війну в Газі

Грецький прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив на Генеральній асамблеї ООН у пʼятницю, що Ізраїль ризикує втратити своїх останніх союзників, продовжуючи війну в Газі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Міцотакіс у виступі на Генасамблеї нагадав, що Греція від самого початку негайно засудила "огидні атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року" та виступила за право Ізраїлю "захищатися від терористичної організації, яка відкидає право Ізраїлю на існування".

Він додав, що "жодні військові цілі, незалежно від їхньої цінності, не можуть виправдати смерть тисяч дітей, примусове переселення понад мільйона палестинців у секторі Гази та гуманітарні страждання палестинського народу".

"Продовження такого курсу дій в кінцевому підсумку зашкодить інтересам самого Ізраїлю, що призведе до втрати міжнародної підтримки", – сказав грецький премʼєр.

"І я кажу своїм ізраїльським друзям, що вони ризикують втратити всіх своїх союзників, якщо будуть продовжувати йти шляхом, який руйнує потенціал рішення на основі двох держав", – додав він.

Як відомо, останніми днями низка держав, у тому числі Франція, оголосили про визнання Палестинської держави.

Цьому передувало поступове поглиблення критики з боку багатьох західних столиць на адресу Ізраїлю через загострення гуманітарної катастрофи у секторі Гази.

Париж вважає, що визнання Палестини означає кінець ХАМАС і безпеку для Ізраїлю.

Президент США Дональд Трамп у четвер заявив, що не дозволить Ізраїлю анексувати окупований Західний берег, ріки Йордан провівши рідкісну "червону лінію" щодо дій Ізраїлю на палестинській території.