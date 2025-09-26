Премьер Греции предупредил Израиль, что он может потерять союзников из-за войны в Газе

Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил на Генеральной ассамблее ООН в пятницу, что Израиль рискует потерять своих последних союзников, продолжая войну в Газе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Мицотакис в выступлении на Генассамблее напомнил, что Греция с самого начала немедленно осудила "отвратительные атаки ХАМАС 7 октября 2023 года" и выступила за право Израиля "защищаться от террористической организации, которая отвергает право Израиля на существование".

Он добавил, что "никакие военные цели, независимо от их ценности, не могут оправдать смерть тысяч детей, принудительное переселение более миллиона палестинцев в секторе Газа и гуманитарные страдания палестинского народа".

"Продолжение такого курса действий в конечном итоге навредит интересам самого Израиля, что приведет к потере международной поддержки", – сказал греческий премьер.

"И я говорю своим израильским друзьям, что они рискуют потерять всех своих союзников, если будут продолжать идти по пути, который разрушает потенциал решения на основе двух государств", – добавил он.

Как известно, в последние дни ряд государств, в том числе Франция, объявили о признании Палестинского государства.

Этому предшествовало постепенное углубление критики со стороны многих западных столиц в адрес Израиля из-за обострения гуманитарной катастрофы в секторе Газа.

Париж считает, что признание Палестины означает конец ХАМАС и безопасность для Израиля.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что не позволит Израилю аннексировать оккупированный Западный берег, реки Иордан проведя редкую "красную линию" в отношении действий Израиля на палестинской территории.