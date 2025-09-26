В Естонії вважають, економіка РФ скоро не зможе виносити витрати війни

В Міністерстві оборони Естонії припускають, що незабаром економіка Росії може перестати справлятися з витратами війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив керівник відділу боєготовності Міноборони Естонії Герт Каю, якого цитує ERR.

З моменту початку повномасштабної війни Росії проти України минуло 187 тижнів, у Міністерстві оборони Естонії не побачили ознак швидкого закінчення бойових дій. При цьому в російському суспільстві поступово знижується підтримка війни.

На економічні труднощі країни безпосередньо впливає цілеспрямоване руйнування Україною об'єктів енергетичної інфраструктури, а також зросла ефективність українських безпілотників.

"Тактика України покращилася, а самі безпілотники стали технічно досконалішими: збільшено кількість вибухівки, підвищено швидкість і знижено помітність. У сумі це дає результат", – сказав Каю.

Крім того, за його словами, в Росії скорочується кількість громадян, придатних для служби в армії.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський перерахував потенційні заходи, які були б найкращим санкційним ударом по Росії.

Він додав, що Україна планує на національному рівні продовжити приєднання до санкцій проти РФ, які запроваджують партнери.