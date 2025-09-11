Зеленський розповів, які санкції Європи були б найкращим ударом по економіці РФ

Президент України Володимир Зеленський перерахував потенційні заходи, які були б найкращим санкційним ударом по Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своїх соцмережах.

Зеленський зазначив, що після провокації із вторгненням російських БпЛА на територію Польщі "сильний" 19-й пакет санкцій ЄС – робота над яким триває – був би найкращою відповіддю.

"Пріоритети – це російський банківський сектор і банки в країнах, які продовжують торгувати з Росією, та інфраструктура тіньового флоту, яка наповнює бюджет російської війни: капітани суден, страховики, термінали, які використовуються для відвантаження нафти, та оператори ринку, які толерують російські схеми", – зазначив він.

Зеленський зазначив, що також це протидія існуючим схемам обходу санкцій.

"Готуємо спеціальний санкційний інструмент Європи, який обмежить доступ Росії до визначених критичних товарів. Також тривають консультації між Євросоюзом і Сполученими Штатами, щоб обʼєднати можливості санкційного тиску, зокрема проти заробітків від російських енергоресурсів", – сказав президент.

Він додав, що Україна планує на національному рівні продовжити приєднання до санкцій проти РФ, які запроваджують партнери.

Напередодні Зеленський спілкувався із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн – вона розповіла йому про спільну роботу з американськими партнерами щодо посилення санкцій проти Росії.