В Эстонии считают, экономика РФ скоро не сможет выносить издержки войны

В Министерстве обороны Эстонии предполагают, что вскоре экономика России может перестать справляться с расходами войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил руководитель отдела боеготовности Минобороны Эстонии Герт Каю, которого цитирует ERR.

С момента начала полномасштабной войны России против Украины прошло 187 недель, в Министерстве обороны Эстонии не увидели признаков скорого окончания боевых действий. При этом в российском обществе постепенно снижается поддержка войны.

На экономические трудности страны напрямую влияет целенаправленное разрушение Украиной объектов энергетической инфраструктуры, а также возросшая эффективность украинских беспилотников.

"Тактика Украины улучшилась, а сами беспилотники стали технически более совершенными: увеличено количество взрывчатки, повышена скорость и снижена заметность. В сумме это дает результат", – сказал Каю.

Кроме того, по его словам, в России сокращается количество граждан, пригодных для службы в армии.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский перечислил потенциальные меры, которые были бы лучшим санкционным ударом по России.

Он добавил, что Украина планирует на национальном уровне продолжить присоединение к санкциям против РФ, которые вводят партнеры.