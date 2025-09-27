WSJ: військові США зіткнулись з проблемами у розгортанні озброєнь на основі ШІ

Амбітний план Пентагону щодо розгортання тисяч передових безпілотників для підготовки до можливого конфлікту з Китаєм не досяг своєї мети, і американські військові досі не змогли чітко визначити, як використовувати деякі з цих систем на практиці.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела.

Ініціатива, започаткована два роки тому як спосіб швидко закупити дешеву автономну зброю для протидії зростаючим військовим можливостям Китаю, тепер передається новій структурі через занепокоєння, що вона розвивається занадто повільно, кажуть джерела.

Цей крок відображає розчарування через невдачу програми Replicator – флагманського проєкту Пентагону часів адміністрації Байдена, який мав поставити тисячі наземних, морських та повітряних систем зі штучним інтелектом до серпня 2025 року.

Тодішня заступниця міністра оборони Кетлін Хікс оголосила про програму у 2023 році, пообіцявши технології, які будуть "малими, розумними та дешевими".

Хікс запросила $1 мільярд на два роки для програми Replicator, але деякі законодавці закликали виділити ще кілька мільярдів, вважаючи, що загальна сума має бути значно більшою для гарантії успіху.

За словами обізнаних осіб, частина систем Replicator виявилася ненадійною або настільки дорогою й повільною у виробництві, що їх не можна було закупити у необхідній кількості.

Пентагон також зіштовхнувся з проблемою пошуку програмного забезпечення, здатного ефективно керувати великою кількістю дронів від різних виробників, які мають працювати злагоджено для виявлення та потенційного ураження цілей – ключової умови для реалізації програми Replicator.

Керівництво Пентагону передало роботу над Replicator у новий підрозділ під командуванням Сил спеціальних операцій, Defense Autonomous Warfare Group (DAWG), у надії прискорити програму та зосередитися на найбільш придатних зразках озброєння.

Нагадаємо, глава Пентагону Піт Гегсет дав розпорядження сотням генералів і адміралів збройних сил США в найкоротші терміни зібратися на базі морської піхоти у Вірджинії наступного тижня.

За даними джерел, зустріч буде присвячена майбутній Національній оборонній стратегії.