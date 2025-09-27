WSJ: военные США столкнулись с проблемами при развертывании вооружений на основе ИИ

Амбициозный план Пентагона по развертыванию тысяч передовых беспилотников для подготовки к возможному конфликту с Китаем не достиг своей цели, и американские военные до сих пор не смогли четко определить, как использовать некоторые из этих систем на практике.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Инициатива, начатая два года назад как способ быстро закупить дешевое автономное оружие для противодействия растущим военным возможностям Китая, теперь передается новой структуре из-за опасений, что она развивается слишком медленно, говорят источники.

Этот шаг отражает разочарование из-за неудачи программы Replicator – флагманского проекта Пентагона времен администрации Байдена, который должен был поставить тысячи наземных, морских и воздушных систем с искусственным интеллектом к августу 2025 года.

Тогдашний заместитель министра обороны Кэтлин Хикс объявила о программе в 2023 году, пообещав технологии, которые будут "маленькими, умными и дешевыми".

Хикс запросила $1 миллиард на два года для программы Replicator, но некоторые законодатели призвали выделить еще несколько миллиардов, считая, что общая сумма должна быть значительно больше для гарантии успеха.

По словам осведомленных лиц, часть систем Replicator оказалась ненадежной или настолько дорогой и медленной в производстве, что их нельзя было закупить в необходимом количестве.

Пентагон также столкнулся с проблемой поиска программного обеспечения, способного эффективно управлять большим количеством дронов от разных производителей, которые должны работать слаженно для обнаружения и потенциального поражения целей – ключевого условия для реализации программы Replicator.

Руководство Пентагона передало работу над Replicator в новое подразделение под командованием Сил специальных операций, Defense Autonomous Warfare Group (DAWG), в надежде ускорить программу и сосредоточиться на наиболее подходящих образцах вооружения.

Напомним, глава Пентагона Пит Хегсет дал распоряжение сотням генералов и адмиралов вооруженных сил США в кратчайшие сроки собраться на базе морской пехоты в Вирджинии на следующей неделе.

По данным источников, встреча будет посвящена будущей Национальной оборонной стратегии.