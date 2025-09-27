Колишній британський євродепутат зізнався у хабарях від екснардепа Волошина

Колишній лідер партії Reform UK в Уельсі Натан Гілл визнав, що отримував хабарі від українського екснардепа Олега Волошина в обмін на проросійські заяви, будучи депутатом Європейського парламенту.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Politico.

У п’ятницю Натан Гілл визнав себе винним за вісьмома пунктами звинувачення в корупції, вчиненій між груднем 2018-го та липнем 2019 року, і, за словами його адвоката, може отримати тюремний строк.

Гілл був депутатом Європарламенту з липня 2014-го до січня 2020 року від партії UKIP, а згодом від партії Brexit – до того, як Британія вийшла з ЄС.

Він визнав, що отримував гроші за проросійські заяви від Олега Волошина, колишнього українського нардепа від ОПЗЖ, якого США внесли до санкційних списків за співпрацю з Кремлем. Волошин також фігурує у санкційних списках ЄС. Верховна Рада позбавила Волошина мандата в лютому 2023 року.

Гілл вийшов із Reform UK, наступниці Партії Brexit, у травні 2021 року після невдалої спроби обратися до парламенту Уельсу.

Прокурор Марк Гейвуд заявив у суді, що листування WhatsApp між Гіллом і Волошиним містить домовленості, за якими тодішній євродепутат мав ставити відповідні питання в парламенті, контактувати з високопосадовцями Єврокомісії, робити заяви та організовувати заходи.

Згідно з обвинуваченням, Гілл також організовував участь євродепутатів у програмах телеканалу "112 Україна", який було закрито у 2021 році в межах санкцій проти його власника, проросійського бізнесмена Тараса Козака.

Лейбористська партія в Уельсі закликала лідера Reform UK Найджела Фаража пояснити, що йому було відомо про справу Гілла. У Reform UK відповіли: "Це чистий розпач Лейбористської партії в Уельсі, яку відкидає суспільство і яка загрузла в рейтингах. Такій брудній політиці немає місця в Уельсі".