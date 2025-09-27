Бывший британский евродепутат признался во взяточничестве от экс-нардепа Волошина

Бывший лидер правой партии Reform UK в Уэльсе Натан Хилл признал, что получал взятки от украинского экс-нардепа Олега Волошина в обмен на пророссийские заявления, будучи депутатом Европейского парламента.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

В пятницу Натан Хилл признал себя виновным по восьми пунктам обвинения в коррупции, совершенной между декабрем 2018-го и июлем 2019 года, и, по словам его адвоката, может получить тюремный срок.

Гилл был депутатом Европарламента с июля 2014-го по январь 2020 года от партии UKIP, а затем от партии Brexit – до того, как Великобритания вышла из ЕС.

Он признал, что получал деньги за пророссийские заявления от Олега Волошина, бывшего украинского нардепа от ОПЗЖ, которого США внесли в санкционные списки за сотрудничество с Кремлем. Волошин также фигурирует в санкционных списках ЕС. Верховная Рада лишила Волошина мандата в феврале 2023 года.

Гилл вышел из Reform UK, преемницы Партии Brexit, в мае 2021 года после неудачной попытки избраться в парламент Уэльса.

Прокурор Марк Гейвуд заявил в суде, что переписка WhatsApp между Гиллом и Волошиным содержит договоренности, по которым тогдашний евродепутат должен был задавать соответствующие вопросы в парламенте, контактировать с высокопоставленными чиновниками Еврокомиссии, делать заявления и организовывать мероприятия.

Согласно обвинению, Хилл также организовывал участие евродепутатов в программах телеканала "112 Украина", который был закрыт в 2021 году в рамках санкций против его владельца, пророссийского бизнесмена Тараса Козака.

Уэльская Лейбористская партия призвала лидера Reform UK Найджела Фаража объяснить, что ему было известно о деле Гилла. В Reform UK ответили: "Это чистое отчаяние Уэльской лейбористской партии, которую отвергает общество и которая увязла в рейтингах. Такой грязной политике нет места в Уэльсе".