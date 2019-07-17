Кум Путіна провів "круглий стіл" в Європарламенті на запрошення проросійських євродепутатів

У Європейському парламенті пройшла зустріч за участю Віктора Медведчука, який приїхав на запрошення євроскептичних і проросійських депутатів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Захід відбувся у Страсбурзі в одному з приміщень Європарламенту, де Медведчук представив свій "план для відновлення миру в Україні".

Як відомо, Медведчук є кумом російського президента Владіміра Путіна, він вперше відвідував захід в стінах Європарламенту.

Слід підкреслити, що запрошення Медведчука не було офіційною ініціативою Європарламенту. Оформити запрошення і організувати подібний захід може будь-який євродепутат. На сайті Європарламенту ця зустріч не анонсувалася.

Медведчук заявив, що для припинення війни на Донбасі Україна повинна піти на прямі переговори з проросійськими сепаратистами, які контролюють частину Луганської та Донецької областей, а також з Москвою.

Також багато говорилося про необхідність скасування санкцій, тому що вони нібито не мають жодного ефекту.

Поруч з Медведчуком на зустрічі сидів британський євродепутат від євроскептичної партії Brexit Натан Гілл. Ймовірно, він був ініціатором або одним з ініціаторів запрошення.

Лідер партії Brexit Найджел Фарадж є давнім прихильником Владіміра Путіна.

У 2014 році Гілл заявляв, що угода про асоціацію між ЄС і Україною "призведе до війни", і не голосував за неї. Раніше він також захищав телеканали "112 Україна" і "NewsOne", що належать зараз Медведчуку.

Також поруч з Медведчуком сидів французький євродепутат Ніколя Бе, який представляє ультраправу партію "Національне об'єднання". Партію очолює Марін Ле Пен, її неодноразово звинувачували у співпраці з Москвою і отриманні російських коштів на фінансування кампаній

В залі була присутня ще одна представниця партії Brexit Олександра Філіпс, іспанець Хав'єр Нарт, євродепутат від Латвії Тетяна Жданока (обрана від партії "Російський союз Латвії"), словацький євродепутат Мирослав Радачовскі, який виступав російською мовою.

Медведчук розкритикував колишню владу, заявивши, що "вона не хотіла миру на Донбасі, тому що сповідувала політику антиросійської істерії і печерної русофобії".

Щодо нової влади, він похвалив Володимира Зеленського за телефонну розмову з президентом РФ, але зазначив, що "поки це був єдиний позитивний момент".