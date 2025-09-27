На сході Польщі приземлились метеозонди з контрабандними цигарками

Уночі в Підляському воєводстві Польщі, яке межує з Білоруссю, приземлилися кілька метеозондів із контрабандними цигарками.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVN 24.

Зокрема, до редакції надійшло фото від читача, на якому видно, що об’єкт приземлився на одній із парковок міста Білосток. Поліція підтвердила інцидент.

"О 7:11 ми отримали повідомлення про приземлення пакунка, загорнутого у фольгу. Подія сталася на вулиці Гетьманській. Предмет перевірили піротехніки, він не становив загрози", – повідомила Агнєшка Сквєрчинська з пресгрупи воєводської поліції в Білостоці.

Близько 10-ї години вона додала, що куля мала локатор, а в пакунку виявили цигарки без польських акцизних марок – загалом дві тисячі пачок.

З’ясувалося, що в ніч із п’ятниці на суботу таких випадків контрабанди цигарок у Підляському воєводстві було більше. Прикордонна служба повідомила про ще один метеозонд, знайдений у Клеосині, що поруч із Білостоком.

Евеліна Левкович із Підляського відділу Прикордонної служби в Білостоці повідомила, що також відбувається затримання осіб, які приходять забирати цю контрабанду.

Раніше служби в Підляському воєводстві неодноразово знаходили метеорологічні зонди, які використовували для контрабанди цигарок через польсько-білоруський кордон. За словами Левкович, досі зафіксовано понад 90 таких випадків, а загальна вартість цигарок, переправлених у такий спосіб, становить близько 2,2 млн злотих.

Підляське воєводство межує Білоруссю. У регіоні закриті всі автомобільні польсько-білоруські пункти пропуску, а від літа 2021 року триває міграційна криза, спровокована Білоруссю. У ніч із середи на четвер знову відкрили залізничні переходи в Кузниці та Сємянувці, які були закриті через навчання "Захід" у Білорусі. Цими переходами здійснюється лише товарний рух, пасажирського немає.

Нагадаємо, минулої осені Сейм Литви дозволив збивати повітряні кулі та інші об'єкти з контрабандою з Білорусі.

Днями латвійські прикордонники знайшли повітряні кулі з контрабандними цигарками з Білорусі.