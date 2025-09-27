Зеленський повідомив, що ізраїльський комплекс Patriot вже місяць працює в Україні

Президент Володимир Зеленський повідомив, що ізраїльський комплекс ЗРК Patriot вже місяць працює в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав на брифінгу, який в суботу транслював "Укрінформ".

Президент відповідав на запитання щодо потенційних постачань ЗРК Patriot Україні з огляду на перемовини на цю тему з президентом США Дональдом Трампом та повідомленнями, що Україна має отримати ці ЗРК від Ізраїлю та Німеччини.

"Ізраїльський комплекс (Patriot. – Ред.) працює в Україні. Місяць працює", – сказав Зеленський.

Він додав, що дві системи Patriot надійдуть восени, не уточнивши, від кого саме Україна їх отримає.

Подальші деталі про постачання цих систем президент розкривати відмовився.

Ще у 2022 році посольство України в Ізраїлі направило уряду країни офіційний запит на отримання систем протиповітряної оборони, які дозволять Києву протистояти іранським балістичним ракетам та ударним безпілотникам.

Згодом ЗМІ повідомляли, що Україна, США та Ізраїль ведуть перемовини про передачу батарей Patriot віком понад 30 років, про виведення яких із експлуатації Ізраїль оголосив у квітні 2024 року.

У травні цього року видання The New York Times повідомляло, що одна американська система протиповітряної оборони Patriot, яка базувалася в Ізраїлі, буде відправлена до України після ремонту.