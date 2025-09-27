Зеленский сообщил, что израильский комплекс Patriot уже месяц работает в Украине

Президент Владимир Зеленский сообщил, что израильский комплекс ЗРК Patriot уже месяц работает в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский сказал на брифинге, который в субботу транслировал "Укринформ".

Президент отвечал на вопросы о потенциальных поставках ЗРК Patriot Украине, учитывая переговоры на эту тему с президентом США Дональдом Трампом и сообщения, что Украина должна получить эти ЗРК от Израиля и Германии.

"Израильский комплекс (Patriot. – Ред.) работает в Украине. Месяц работает", – сказал Зеленский.

Он добавил, что две системы Patriot поступят осенью, не уточнив, от кого именно Украина их получит.

Дальнейшие детали о поставках этих систем президент раскрывать отказался.

Еще в 2022 году посольство Украины в Израиле направило правительству страны официальный запрос на получение систем противовоздушной обороны, которые позволят Киеву противостоять иранским баллистическим ракетам и ударным беспилотникам.

Впоследствии СМИ сообщали, что Украина, США и Израиль ведут переговоры о передаче батарей Patriot возрастом более 30 лет, о выводе которых из эксплуатации Израиль объявил в апреле 2024 года.

В мае этого года издание The New York Times сообщало, что одна американская система противовоздушной обороны Patriot, которая базировалась в Израиле, будет отправлена в Украину после ремонта.