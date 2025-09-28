Укр Рус Eng

Трамп на тлі загрози "шатдауну" зустрінеться з лідерами фракцій у Конгресі

Новини — Неділя, 28 вересня 2025, 10:43 — Марія Ємець

Президент США Дональд Трамп 29 вересня зустрінеться з лідерами республіканців та демократів у Конгресі на тлі наближення крайнього терміну, коли потрібно схвалити додаткове фінансування для уникнення зупинки роботи федерального уряду. 

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда". 

У понеділок Трамп планує зустрітися з чотирма лідерами фракцій – з обох палат Конгресу. 

Це називають "значним зрушенням" у його позиції після того, як він раніше цього тижня скасував зустріч із лідерами демократів у Сенаті й Палаті представників Чаком Шумером і Хакімом Джеффрісом. 

"Президент Трамп знову погодився на зустріч в Овальному кабінеті. Як ми неодноразово наголошували, демократи підуть на зустріч будь-куди, у будь-який час та з ким-завгодно для переговорів про двопартійний компроміс щодо фінансування, яке буде відповідати потребам американського народу. Ми рішуче налаштовані запобігти "шатдауну" і реагувати на кризу в охороні здоров’я, створену республіканцями", – сказали Шумер і Джеффріс у спільній заяві. 

Нагадаємо, профінансований період роботи федерального уряду завершується 30 вересня, до цієї дати Конгрес має погодити додаткове фінансування – проте суперечки між республіканцями і демократами досі тривають. 

У проєкт від демократів включили значні видатки на охорону здоров’я. У Республіканській партії заявили, що включати такі суттєві суми до проєкту про фінансування на 7 тижнів роботи уряду неправильно і ці питання слід було би розглядати у рамках проєкту бюджету наприкінці року. 

Для схвалення проєкту у Сенаті республіканцям, попри більшість, все одно потрібні голоси щонайменш семи демократів.

У США в останні роки регулярно повторюються ситуації, коли рішення про додаткове фінансування ухвалюються в останній момент перед можливим призупиненням роботи уряду.

