Сенат США розгляне два конкуруючі проєкти для фінансування роботи уряду до листопада

Сенат Конгресу США у п’ятницю має розглянути два конкуруючі законопроєкти про додатковий бюджет, що має забезпечити безперебійне функціонування уряду до середини листопада.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

У Сенаті домовилися голосувати за два конкуруючі проєкти, від Республіканської і Демократичної партій, щодо фінансування роботи федерального уряду після 1 жовтня і до середини листопада.

За прогнозами, голосування за обидва виявиться провальним і шукати компромісу доведеться ще ближче до крайнього терміну 1 жовтня.

Лідер республіканської більшості у Сенаті Джон Тун сказав, що у разі провального голосування збирається повернути республіканський проєкт у залу, ймовірно невдовзі перед цією датою. Тоді демократам доведеться обирати, чи погоджуватись на республіканський проєкт, чи ризикувати паузою у роботі уряду.

У проєкт від демократів включили значні видатки на охорону здоров’я. У Республіканській партії заявили, що включати такі суттєві суми до проєкту про фінансування на 7 тижнів роботи уряду неправильно і ці питання слід було би розглядати у рамках проєкту бюджету наприкінці року.

У США в останні роки регулярно повторюються ситуації, коли рішення про додаткове фінансування ухвалюються в останній момент перед можливим призупиненням роботи уряду.

Бюджет на 1,2 трлн доларів у березні 2024 року голосували вночі вже після крайнього терміну.