Трамп на фоне угрозы "шатдауна" встретится с лидерами фракций в Конгрессе

Президент США Дональд Трамп 29 сентября встретится с лидерами республиканцев и демократов в Конгрессе на фоне приближения крайнего срока, когда нужно одобрить дополнительное финансирование для предотвращения остановки работы федерального правительства.

Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

В понедельник Трамп планирует встретиться с четырьмя лидерами фракций – из обеих палат Конгресса.

Это называют "значительным сдвигом" в его позиции после того, как он ранее на этой неделе отменил встречу с лидерами демократов в Сенате и Палате представителей Чаком Шумером и Хакимом Джеффрисом.

"Президент Трамп снова согласился на встречу в Овальном кабинете. Как мы неоднократно подчеркивали, демократы пойдут на встречу куда угодно, в любое время и с кем угодно для переговоров о двухпартийном компромиссе по финансированию, которое будет соответствовать потребностям американского народа. Мы решительно настроены предотвратить "шатдаун" и реагировать на кризис в здравоохранении, созданный республиканцами", – сказали Шумер и Джеффрис в совместном заявлении.

Напомним, профинансированный период работы федерального правительства заканчивается 30 сентября, до этой даты Конгресс должен согласовать дополнительное финансирование – однако споры между республиканцами и демократами пока продолжаются.

В проект от демократов включили значительные расходы на здравоохранение. В Республиканской партии заявили, что включать такие существенные суммы в проект о финансировании на 7 недель работы правительства неправильно и эти вопросы следовало бы рассматривать в рамках проекта бюджета в конце года.

Для одобрения проекта в Сенате республиканцам, несмотря на большинство, все равно нужны голоса по меньшей мере семи демократов.

В США в последние годы регулярно повторяются ситуации, когда решения о дополнительном финансировании принимаются в последний момент перед возможной приостановкой работы правительства.