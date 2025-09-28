У західній землі Німеччині проходять місцеві вибори, де можуть перемогти представники "АдН"

У німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія проходять місцеві вибори, за підсумками яких подекуди вперше для Західної Німеччини перемогу можуть здобути представники ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Вибори у землі Північний Рейн-Вестфалія 28 вересня визначать нових мерів та адміністрацію округів у 147 містах та округах.

До голосування прикута підвищена увага, оскільки подекуди за його результатами можуть перемогти представники "АдН" – що стало би першим обранням мера від цієї політсили на заході Німеччини. Зокрема, таку ймовірність вбачають для Гельзенкірхена та Гагена.

Гельзенкірхен називають "одним з найбідніших муніципалітетів в країні", з великим рівнем безробіття і низькими доходами населення, що впливає на почуття і погляди виборців.

Раніше у Гельзенкірхені голосували переважно за СДПН, але на останніх виборах традиційний баланс сил зламався – соціал-демократи та ультраправі отримали у мерії майже однакову кількість представників.

Сьогоднішні вибори визначать, представник якої з двох партій стане мером на наступні 5 років. Обидва ключових кандидати побудували свою кампанію довкола питань безпеки, порядку й скорочення зайвих видатків.

Кандидат "АдН" Норберт Еммеріх обіцяє "переглянути кожен пункт витрат, щоб з’ясувати, чи це ефективно і має сенс".

Його суперниця від СДПН Андреа Генце також багато говорить про потребу "згуртувати громаду".

Нагадаємо, ультраправа "Альтернатива для Німеччини" за результатами одного з останніх опитувань має підтримку в країні на тому ж рівні, як керівна ХДС-ХСС – 26%.

Також повідомляли про суперечку між "АдН" і католицькою церквою.