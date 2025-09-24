У Німеччині розгорівся конфлікт між ультраправою "АдН" і католицькою церквою

Між ультраправою партією "Альтернатива для Німеччини" (АдН) і католицьким керівництвом країни розгорілася суперечка, в якій обидві сторони обмінюються репліками, натхненними біблійними цитатами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Депутат від ультраправих у східній землі Саксонія-Ангальт Ганс-Томас Тільшнайдер у середу різко розкритикував коментарі єпископа Георга Бетцінга, який радив німецьким виборцям триматися подалі від цієї партії.

"Той, хто критикує чіткий поділ між істиною й оманою, світлом і темрявою, дороговказом і спокусою як розкол, не є апостолом Ісуса Христа, а посланцем диявола", – сказав Тільшнайдер.

Політик порівняв заяву Бетцінга з уривком з 2-го послання до Коринтян, який попереджає, що "сам сатана маскується під ангела світла".

Бетцінг, голова Німецької єпископської конференції, попередив у понеділок напередодні щорічної асамблеї конференції в центральному місті Фульда, що "не можна дозволити розкольникам, в першу чергу "АдН", визначати наше майбутнє і наш соціальний клімат".

"Ця заява ще раз показує, що не тільки протестантська церква, а й католицька церква не можуть відродити віру в Бога, без якої жодне національне відродження не може бути успішним", – додав Тільшнайдер.

У відповідь на ці зауваження представник Конференції єпископів сказав, що він задається питанням, чи не "прокинувся Тільшнайдер сьогодні вранці не з тієї ноги".

"У будь-якому разі, я категорично відкидаю це і просто рекомендую йому прочитати Євангеліє від Іоанна 8:7", – додав він.

У цьому уривку Ісус звертається до групи людей, які просять його дати пораду у справі про перелюбство, і каже: "Хто з вас без гріха, хай перший кине в мене камінь".

Повідомляли, що за результатами одного з опитувань "Альтернатива для Німеччини" має підтримку на тому ж рівні, як керівна ХДС/ХСС – 26%.

Як відомо, Федеральне відомство з захисту конституції класифікувало усю "Альтернативу для Німеччини" як підтверджену праворадикальну організацію. Партія оскаржує це в Адміністративному суді Кельна, і до завершення розгляду ця класифікація тимчасово призупинена.

Читайте також статтю: Заборона "Альтернативи": чи зважиться Німеччина покарати головну проросійську партію.