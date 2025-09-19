Ультраправа "АдН" в одному з опитувань зрівняла рейтинги з керівною партією Німеччини

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" за результатами одного з опитувань має підтримку на тому ж рівні, як керівна ХДС-ХСС – 26%.

Як повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда", про це свідчать результати дослідження громадської думки для ZDF.

Підтримка "АдН" вперше зрівнялася з рейтингом Християнсько-демократичного союзу та їхнього баварського партнера Християнсько-соціалістичного союзу – їх підтримують по 26% виборців.

Порівняно з попереднім дослідженням, ХДС-ХСС втратили один пункт підтримки, а "АдН" здобула один додатковий.

Попри зростаючу підтримку "АдН", у кращу політику уряду в разі їхнього приходу до влади вірять менше – 21%, тоді як гіршої роботи уряду з ультраправими очікують 60%.

Підтримка коаліційної СДПН залишилась на рівні 15%, "Зелених" – просіла до 10% за останні два тижні. "Лівих" підтримують 11% опитаних.

У рейтингу політиків найпопулярнішим залишився чинний міністр оборони Боріс Пісторіус, а лідерка "АдН" Аліса Вайдель, попри рейтинги її політсили, має найменшу підтримку з 10 наведених політиків.

В іншому опитуванні від YouGov "АдН" вперше випередила ХДС-ХСС, в опитуванні Ipsos вона теж виявилась найпопулярнішою політсилою. В низці інших нещодавніх досліджень її рейтинги були або на рівні з ХДС-ХСС, або дещо нижчі.

Як відомо, Федеральне відомство з захисту конституції класифікувало усю "Альтернативу для Німеччини" як підтверджену праворадикальну організацію. Партія оскаржує це в Адміністративному суді Кельна, і до завершення розгляду ця класифікація тимчасово призупинена.

