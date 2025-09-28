У Швейцарії голосують на кількох референдумах, у тому числі про здувачі листя

У Швейцарії громадяни голосують на референдумах щодо трьох питань суспільного інтересу, однин з який, локальний у Цюриху – щодо використання комунальними службами пристроїв для здування опалого листя.

Про це повідомляє SwissInfo, пише "Європейська правда".

Швейцарці 28 веренсня голосують щодо запровадження електронного посвідчення особи – що очікувано отримає схвалення, а також щодо скасування податку на оренду для власників житла.

Перші спроби запровадити електронні посвідчення особи провалилися. Ключові аргумент критиків були про те, що оператором системи буде приватна компанія. Після того проєкт скоригували так, щоб система повністю адмініструвалася державними органами.

Ще одне опитування, у Цюриху, стосується пристроїв для здування опалого листя, які широко використовують комунальники. У разі перемоги ініціативи, ці пристрої на бензині потраплять під повну заборону, а більш "екологічні" з електричним живленням буде дозволено використовувати лише у місяці інтенсивного опадання листя – жовтні-грудні, окрім виняткових випадків за окремим погодженням.

Противники їхнього використання аргументують, що попри економію часу комунальників, здувачі листя надто гучні, здіймають у повітря разом з листям пил, бактерії та дрібнодисперсні частки, шкодять довкіллю, а ще нерідко їх використовують для здування не лише листя, а й будь-якого сміття.

Питання "рухалося" до референдуму вже багато років. Так, у 2022 році ліві сили у Цюриху ініціювали їхню заборону, далі виконавча влада підготувала відповідний проєкт, який пройшов дебати і правки. Референдум серед містян має поставити крапку у питанні.

Емоційні обговорення питання кілька разів привертали увагу медіа всієї країни і навіть закордонних – зокрема, коли один з противників ініціативи, представник правих сил, розмахував посеред міськради електричним здувачем листя.

Також повідомляли, що у Швейцарії знову дозволять мати подвійні прізвища після 12 років заборони.

